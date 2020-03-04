В ДТП в Ижевске получили травмы двое детей и женщина

4 Март 2020 2020-03-04T12:44:06+03:00

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3 марта в Ижевске на улице М. Горького столкнулись две машины. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

- 43-летний водитель машины «Рено Логан», по предварительным данным, при повороте налево не пропустил встречную «Ладу Гранту», под управлением 27-летнего мужчины и врезался в нее, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пассажиры «Лады» - 26-летняя женщина и двое детей 3 и 5 лет получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU