2020-03-04T12:44:06+03:00
Происшествия

В ДТП в Ижевске получили травмы двое детей и женщина

Дорожная авария произошло 3 марта
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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3 марта в Ижевске на улице М. Горького столкнулись две машины. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

- 43-летний водитель машины «Рено Логан», по предварительным данным, при повороте налево не пропустил встречную «Ладу Гранту», под управлением 27-летнего мужчины и врезался в нее, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пассажиры «Лады» - 26-летняя женщина и двое детей 3 и 5 лет получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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