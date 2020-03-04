2020-03-04T17:00:41+03:00
Общество

Фонтан, чаша которого придавила подростка, в Летнем саду Ижевска уберут

Работы планируют завершить в апреле
Мария ХАФИЗОВАДарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Летнем саду Ижевска уберут фонтан, чаша которого насмерть придавила подростка. Об этом рассказал гендиректор АО «Парки Ижевска» Сергей Буторин.

- Восстанавливать мы его не хотим, во-первых, по моральным соображениям. Во-вторых, по техническим причинам. Мы не хотим, чтобы трагедия повторялась, поэтому ремонтировать не будем. Да и если смотреть конструкцию фонтана, то упавшую часть менять не получится, фонтан нужно покупать новый, - рассказал Сергей Буторин.

Работы будут завершены к середине апреля. При этом к началу сезона для ижевчан готовят несколько сюрпризов, но подробности на данный момент не разглашают.

Напомним, 31 октября 2018 года группа подростков прыгала на тентовом чехле, которым был закрыт фонтан. В итоге на одного из мальчиков упала чаша фонтана, подросток скончался (подробнее).

Виновнику, 61-летнему главному инженеру Летнего сада, на днях вынесли приговор - один год ограничения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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