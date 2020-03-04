Иностранца, который дал взятку сотруднику ФСБ в Удмуртии, осудили

4 Март 2020 2020-03-04T17:02:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии вынесли приговор 27-летнему иностранцу, который дал взятку сотруднику ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- В ноябре 2019 года иностранец предложил сотруднику ФСБ взятку в сумме 50 тысяч рублей за совершение им незаконных действий по службе. Сотрудник доложил начальству об этом, были организованы оперативные мероприятия в отношении злоумышленника. Его задержали с поличным при передаче денег, - сообщает пресс-служба.

В ходе расследования уголовного дела гражданину было предъявлено обвинение, он находился под стражей. Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Журналист «Комсомолки» узнал, что будут делать с фонтаном, чаша которого придавила подростка.

- «Подснежники», наледь у магазинов и пылевые бури: какие проблемы возникают при уборке ижевских улиц от снега?

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU