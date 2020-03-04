2020-03-04T17:02:38+03:00
Происшествия

Иностранца, который дал взятку сотруднику ФСБ в Удмуртии, осудили

Было возбуждено уголовное дело
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии вынесли приговор 27-летнему иностранцу, который дал взятку сотруднику ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- В ноябре 2019 года иностранец предложил сотруднику ФСБ взятку в сумме 50 тысяч рублей за совершение им незаконных действий по службе. Сотрудник доложил начальству об этом, были организованы оперативные мероприятия в отношении злоумышленника. Его задержали с поличным при передаче денег, - сообщает пресс-служба.

В ходе расследования уголовного дела гражданину было предъявлено обвинение, он находился под стражей. Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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