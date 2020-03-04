«Подснежники», наледь у магазинов и пылевые бури: какие проблемы возникают при уборке ижевских улиц от снега?

Хотя снега в этом году выпало примерно столько же, что и год назад, на улицах Ижевска его стало гораздо меньше. Однако кое-какие проблемы в городе все же остаются. Их обсудили на круглом столе 28 февраля. Участие в нем приняли глава города и главы районов, общественники, поставщики реагента и представители «управляек».

ПРОБЛЕМНЫЕ ТРОТУАРЫ

Один из самых «болевых вопросов» - это очистка пешеходных дорожек. Основные претензии касаются тех участков, которые находятся на стыке городских служб по очистке и управляющих компаний.

О том, что ему поступают жалобы на состояние тротуаров, рассказал глава города Олег Бекмеметьев. Он отметил, что особенно скользко на тротуарах из брусчатки.

- На тротуары особый акцент. Предела совершенству нет. Мы обделили наших пешеходов вниманием, хотя все равно становится лучше. В целом мы должны обеспечить комфортную безопасную жизнь и для пешеходов, и для водителей, - отметил он.

Огромная проблема также с магазинами и офисными помещениями, которые находятся на первых этажах - их владельцы не чистят и не обрабатывают прилегающие территории.

Скользкие тротуары остаются одной из самых больших проблем.Фото: Сергей ГРАЧЕВ

- У нас очень много пристроев, которые не хотят платить за содержание жилья. Предприниматели доказывают, что у них самостоятельный объект недвижимости. Но земельный участок находится под одним кадастровым номером. Суды признают, что магазины - самостоятельные объекты недвижимости, и они нам платить не должны. Хорошо, пусть будет так. Но зачастую они относятся абсолютно безалаберно к своей территории. Там страшная каша. Было бы прекрасно, если бы меры административной ответственности были не только к управляющей компании, - высказалась Ирина Плигина, директор управляющей компании «ЖРП №8».

Олег Бекмеметьев ответил, что нужно четко разграничить территорию. В правилах благоустройства города прописана ответственность бизнеса за очистку своих участков. Но нормы не работают, признал градоначальник.

- Я был в служебной командировке в Белоруссии. Там я спросил у зама мэра Минска, как сделали город таким чистым. Оказывается, они весь город расчертили мелом на квадратики и закрепили за всеми ответственность. Если кто-то допускает снежную кашу, должны быть прописаны санкции и штрафы, - отметил Олег Бекмеметьев.

«ПОДСНЕЖНИКИ» ВО ДВОРАХ

Еще одна проблема, с которой нужно бороться - машины, которые мешают снегоуборочной технике. К сожалению, в данный момент ответственности автомобилистов за это не предусмотрено, и те частенько оставляют авто во дворах.

- Техника прошла, худо-бедно почистила. Что делает автомобилист? Выходит, со своей машины все стряхивает, и снежная каша обратно возвращается на территорию, - поделилась Ирина Плигина, директор управляющей компании «ЖРП №8».

Мешают эти машины и уборке снега с крыш. Не помогает решить проблему даже обращение в ГИБДД - ведомство может убрать лишь «безхозные» машины, со спущенными колесами и разбитыми окнами.

Сейчас не предусмотрена ответственность за автомобили, которые мешают уборке снега.Фото: Эдуард КАРИПОВ

- Только вчера три штрафа пришло, что мы не смогли очистить крышу. А мы - заложники ситуации, - делится эмоциями Ирина Плигина, директор управляющей компании «ЖРП №8».

По мнению главы города, таких автомобилистов нужно наказывать - особенно тех, чьи машины стоят по два-три месяца.

ЯМЫ И ТРЕЩИНЫ В АСФАЛЬТЕ

Еще одна проблема этой зимы - ямы в асфальте. Они образуются из-за воды, которая набирается в микротрещинах, расширяется, а после - рвет полотно. Решением мог бы стать осенний ремонт дорог. На это обратил внимание Александр Тайгаров, председатель региональной общественной организации «Автомобилисты Удмуртии».

- Совершенно правильно Александр Сергеевич сказал, нужно запечатывать ямы осенью. Тогда такой ситуации с дорогами можно избежать, - прокомментировал Олег Бекмеметьев.

В ямы на дорогах проваливаются автомобилисты.Фото: Амир Закиров

Кстати, именно из-за большого числа ям в городе на полтора месяца раньше запустили асфальтобетонный завод. С его помощью в Ижевске делают аварийный ремонт дефектов.- Совершенно правильно Александр Сергеевич сказал, нужно запечатывать ямы осенью. Тогда такой ситуации с дорогами можно избежать, - прокомментировал Олег Бекмеметьев.

- Надо настраиваться на максимально ранний запуск асфальтобетонного завода. Мы не можем запускать его в холодный период. Но надо искать варианты. Те условия, в которых мы проживаем эту зиму, связаны с климатическими изменениями в глобальном смысле. Наверное, больше не будет таких суровых зим, которые были еще пять лет назад. Поэтому переходы через ноль будут каждый год, и будет больше разбитых дорог. Это нельзя допустить в следующем году, - прокомментировал Олег Бекмеметьев.

Фото: пресс-служба Ижевска. В этом году завод запустили на 1,5 месяца раньше.

РАБОТА С НОВЫМ РЕАГЕНТОМ

В этом году в городе активно используется реагент «Бионорд». Впрочем, полностью отказаться от песчано-соляной смеси не удалось - к примеру, ПСС частично использовали в частном секторе. Поэтому представитель производителя «Бионорда» посоветовал использовать состав для пылеподавления - его тестировали в Новосибирске.

- Практика показала: при применении порядка 150 мл состава на 1 кв. м пыль не появляется две-три недели. На стройках тоже необходимо делать пылеподавление, - предложил Евгений Немировский, коммерческий директор Уральского завода противогололедных материалов, который также порекомендовал вымыть улицы шампунем.

- Шикарное предложение. Но пока еще не все совершенно обточено с точки зрения применения противогололедного материала, и нам здесь еще придется развиваться. Входили мы в эту зиму достаточно грязными, это было даже видно. При наличии средств мы прислушаемся к этому предложению, - прокомментировал идею Олег Бекмеметьев.

Впрочем, власти надеются, что благодаря новому реагенту этой весной будет меньше пылевых бурь.

ИЖЕВСК - В ТРЕНДЕ!

Руководитель аппарата Национальной ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова отметила, что Ижевск по уборке снега находится в мировом тренде.

- Климат поменялся во всем мире. Применение тех материалов, которые раньше использовались, уже неэффективны. Сейчас есть три тренда. Первый - уход от галита. Он засаливает почву, он более коррозионно активный. Поэтому мир переходит на многокомпонентные реагенты. Второй тренд - снижать дозировки. Многокомпонентный материал эффективнее, поэтому его не нужно много. Также в мире применяют двухфазные материалы. И опять же Ижевск в этом году закупил технику и применял его. Третий тренд - уход от песка. За границей в принципе не использовали песок в нашем понимании. Вред от мелкой пыли доказан уже на протяжении нескольких десятков лет. Мы с медицинским институтом брали пробы в четырех разных городах, делали анализы. Песчано-соляная смесь относится ко второму классу опасности для человека. И я очень рада, что Ижевск это понимает и идет в ногу со временем, - сказала Анна Климентова.

Она добавила, что в Ижевске, как и во многих других городах, есть проблемы с очисткой тротуаров. Она порекомендовала городу рассыпать небольшую дозу реагента до снегопада, чтобы эффективнее очищать дорожки.

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