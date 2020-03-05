Команда «Молодежки ОНФ» помогла жительнице Удмуртии заготовить дрова

5 Март 2020 2020-03-05T06:01:12+03:00

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Участники региональных команд «Молодежки ОНФ» продолжают оперативно изучать обращения граждан, поступившие на «Прямую линию. Продолжение». Всего принято в работу более 10 000 заявок. Волонтерские штабы отработали уже более 500.

Не осталась в стороне и команда «Молодежки ОНФ» в Удмуртии. Они помогла жительнице Сарапула заготовить дрова на зиму.

Как сообщается на сайте onf.ru, с просьбой о помощи на «Прямую линию» обратились соседи Валентины Горбуновой. Пенсионерка одинокая, позаботиться о ней некому. Она несколько раз обращалась в органы соцзащиты и к местным властям. Однако ответа не получила.

- Зиму 2019 года я пережила с трудом. Чтобы хоть как-то поддерживать тепло в доме, пришлось разобрать забор и даже баню. Другого выхода у меня просто не было, - рассказала Горбунова.

Фото: onf.ru

- К нам поступают десятки сообщений из всех уголков страны. Проблемы разные, поэтому под каждый случай мы формируем рабочую группу, которая занимается решением вопроса до положительного результата, - отметила участница команды «Молодежка ОНФ» в Удмуртии Дарья Байраншина.

Фото: onf.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU