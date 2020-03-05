5 Март 2020 2020-03-05T06:30:36+03:00

Для этого нужно записать видео

Изменить размер текста: A A

Жители Удмуртии могут поздравить с 8 марта своих любимых с большого экрана. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Условия максимально просты. Со 2 по 8 марта разместить видеопоздравление для своей любимой женщины на своей странице в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, Одноклассники с хэштегом #вальсцветов2020.

- Лучшие поздравления будут транслироваться на большом экране во время фестиваля фейерверков #Вальсцветов, который состоится 8 марта в 19:00 около Монумента Дружбы народов, - говорится в сообщении.

Отметим, что есть одно важное условие: видео не должно быть дольше минуты.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Команда «Молодежки ОНФ» помогла жительнице Удмуртии заготовить дрова

Кладбище под Ижевском закрыли для свободных захоронений

ИСТОЧНИК KP.RU