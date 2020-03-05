Жители Удмуртии могут поздравить с 8 марта своих любимых с большого экрана
Жители Удмуртии могут поздравить с 8 марта своих любимых с большого экрана. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Условия максимально просты. Со 2 по 8 марта разместить видеопоздравление для своей любимой женщины на своей странице в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, Одноклассники с хэштегом #вальсцветов2020.
- Лучшие поздравления будут транслироваться на большом экране во время фестиваля фейерверков #Вальсцветов, который состоится 8 марта в 19:00 около Монумента Дружбы народов, - говорится в сообщении.
Отметим, что есть одно важное условие: видео не должно быть дольше минуты.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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