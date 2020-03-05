2020-03-05T07:03:51+03:00
Общество

Систему оповещения проверят в Ижевске

Горожан просят сохранять спокойствие
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Сергей ГрачёвФото: Сергей Грачёв
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В Ижевске 11 марта будут проверять систему оповещения. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, проверка будет плановой.

Электросирены включат в 9:05.Продолжительность сигнала составит не менее 3 минут.

Горожан просят сохранять спокойствие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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