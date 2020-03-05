Несколько улиц перекроют в Ижевске

5 Март 2020 2020-03-05T10:47:04+03:00

Это связано с фестивалем фейерверков

Изменить размер текста: A A

8 марта в Ижевске ограничат движение на нескольких улица. Как сообщает пресс-служба городской администрации, это связано с проведение фестиваля фейерверков «Вальс цветов».

В этот день с 18:00 до 20:00 нельзя будет проехать по следующим улицам:

• набережная им. зодчего Дудина - от пер. Широкого до пр. Дерябина;

• ул. М. Горького - от пер. Широкого до ул. Советской (кроме общественного транспорта);

• ул. Милиционная - от пер. Широкого до ул. Свердлова.

Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выстраивать свой маршрут.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Систему оповещения проверят в Ижевске

Ижевчанин подозревается в краже денег с банковского счета

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU