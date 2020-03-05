Несколько улиц перекроют в Ижевске
8 марта в Ижевске ограничат движение на нескольких улица. Как сообщает пресс-служба городской администрации, это связано с проведение фестиваля фейерверков «Вальс цветов».
В этот день с 18:00 до 20:00 нельзя будет проехать по следующим улицам:
• набережная им. зодчего Дудина - от пер. Широкого до пр. Дерябина;
• ул. М. Горького - от пер. Широкого до ул. Советской (кроме общественного транспорта);
• ул. Милиционная - от пер. Широкого до ул. Свердлова.
Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выстраивать свой маршрут.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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