В 2020 году отремонтируют 30 км трасс в Удмуртии

5 Март 2020 2020-03-05T10:50:51+03:00

На эти цели выделено 665 млн рублей

Изменить размер текста: A A

Шесть дорог регионального значения реконструируют в Удмуртии в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства.

Так, планируют завершить 2 участка прошлого года и выполнить ремонт на четырех участках. Орловский - граница Кировской области, Воткинск - Черная, Сарапул - Воткинск, (Ижевск - Ува) - ст. Постол. Общая протяженность объектов этого года - почти 30 км.

- Перовое по масштабам, и в большей степени по значимости, - завершение объекта Орловский - граница Кировской области. Здесь остался последний участок протяженностью чуть больше 7 км, - отметил председатель правительства республики Ярослав Семенов.

Кроме того, будет реконструирован второй участок дороги Сарапул – Воткинск (3,7 км), это позволит решить многолетнюю проблему автомобильного сообщения, сделает путь комфортным и безопасным.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Несколько улиц перекроют в Ижевске 8 марта.

- Мужчины Удмуртии могут поздравить с 8 Марта своих любимых с большого экрана. Рассказываем, что нужно сделать.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU