В 2020 году отремонтируют 30 км трасс в Удмуртии
Шесть дорог регионального значения реконструируют в Удмуртии в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства.
Так, планируют завершить 2 участка прошлого года и выполнить ремонт на четырех участках. Орловский - граница Кировской области, Воткинск - Черная, Сарапул - Воткинск, (Ижевск - Ува) - ст. Постол. Общая протяженность объектов этого года - почти 30 км.
- Перовое по масштабам, и в большей степени по значимости, - завершение объекта Орловский - граница Кировской области. Здесь остался последний участок протяженностью чуть больше 7 км, - отметил председатель правительства республики Ярослав Семенов.
Кроме того, будет реконструирован второй участок дороги Сарапул – Воткинск (3,7 км), это позволит решить многолетнюю проблему автомобильного сообщения, сделает путь комфортным и безопасным.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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