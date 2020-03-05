16-летнюю жительницу Удмуртии осудят за нападение на бабушку

5 Март 2020 2020-03-05T09:25:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии осудят 16-летнюю местную жительницу. Ее обвиняют в нападении с ножом на бабушку. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что девушка не раз привлекалась к административной ответственности. 22 декабря 2019 года она пришла к своей бабушке, чтобы взять у нее денег на алкоголь. Получив отказ, девушка взяла нож и ударила бабушку в руку, женщина выбежала на улицу. В это время девушка похитила ее телефон и скрылась, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела допрошены свидетели, потерпевшая и обвиняемая. Проведены экспертизы. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Теперь девушке грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В 2020 году отремонтируют 30 км трасс в Удмуртии.

- Несколько улиц перекроют в Ижевске 8 марта.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU