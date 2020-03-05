Финальный этап Кубка Удмуртии по мотокроссу пройдет 7 марта
7 марта, в субботу, пройдет финальный этап Кубка Удмуртии по мотокроссу (6+). Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.
- В соревнованиях примут участие около 70 спортсменов из Татарстана, Башкортостана, Пермского края, Кирова, Москвы и Удмуртии, - говорится в сообщении.
Заезды пройдут в пяти классах, тренировки состоятся 7 марта в 09:00, официальное открытие мероприятия в 10:30.
Кстати, самым маленьким участникам гонок всего 5 лет!
Где: п. Хохряки, возле тепличного комбината «Завьяловский»
Во сколько: открытие в 10:30
Когда: 7 марта, суббота.
Вход для зрителей свободный.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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