Финальный этап Кубка Удмуртии по мотокроссу пройдет 7 марта

5 Март 2020 2020-03-05T09:45:02+03:00

В гонках примут участие около 70 спортсменов

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7 марта, в субботу, пройдет финальный этап Кубка Удмуртии по мотокроссу (6+). Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

- В соревнованиях примут участие около 70 спортсменов из Татарстана, Башкортостана, Пермского края, Кирова, Москвы и Удмуртии, - говорится в сообщении.

Заезды пройдут в пяти классах, тренировки состоятся 7 марта в 09:00, официальное открытие мероприятия в 10:30.

Кстати, самым маленьким участникам гонок всего 5 лет!

Где: п. Хохряки, возле тепличного комбината «Завьяловский»

Во сколько: открытие в 10:30

Когда: 7 марта, суббота.

Вход для зрителей свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU