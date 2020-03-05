За сутки мошенники похитили у жителей Удмуртии почти 600 тысяч рублей

5 Март 2020 2020-03-05T10:14:32+03:00

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За прошедшие сутки в полицию обратились 10 жителей Удмуртии с сообщением о том, что у них похитили деньги. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- 60-летней жительнице Сарапула позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Далее он попросил данные карты, женщина поверила мужчине и сказала пароли и номера. После этого у нее было списано 140 тысяч рублей. Еще несколько граждан рассказали, что у них похитили деньги под предлогом получения выигрыша и продажи товаров в интернете, - сообщает пресс-служба.

Так, в общей сложности за сутки было похищено около 600 тысяч рублей. Были возбуждены уголовные дела.

МВД по Удмуртии напоминает гражданам: ни в коем случае не называйте никому данные своих банковских карт, пин-коды, а также пароли из смс-сообщений, даже если данную информацию запрашивают люди, представляющиеся сотрудниками банков.

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ИСТОЧНИК KP.RU