5 Март 2020 2020-03-05T11:17:54+03:00

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Фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что готова выступать под нейтральным флагом. Об этом она рассказала в интервью порталу «Спорт день за днем».

- А для чего тогда все это, если ты такой принципиальный, что не будешь выступать без флага? Нет, надо выступать. Это все равно соревнования, борьба. Если я попаду в такую ситуацию, то обязательно буду выступать. Мы ради этого живем, - поделилась Туктамышева.

Также Лиза рассказала о планах на будущее и немного о своем шоу.

- Ближайшие планы грандиозные. Будет мое шоу 9 марта. Будет весело, поэтому я всех приглашаю. Приложу все усилия, чтобы каждый человек, сидящий в зале, ушел с прекрасным настроением. На этом же мероприятии будет продаваться мой мерч: кофты, футболки, аксессуары, поэтому можете приобрести какие-то сувениры, - поделилась Туктамышева.

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ИСТОЧНИК KP.RU