ТОП-10 фото с шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» в Ижевске
29 февраля в ледовом дворце «Ижсталь» состоялось шоу Ильи Авербуха «Чемпионы». В нем представили свои номера победители Олимпийских игр и чемпионатов мира. Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров, Оксана Домнина, Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Алексей Ягудин, Маргарита Дробязко и другие выступили перед ижевчанами. Особым сюрпризом стало выступление уроженки Удмуртии Елизаветы Туктамышевой. Шоу пройдет в 30 городах. Мы собрали для вас самые яркие кадры.
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
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ИСТОЧНИК KP.RU
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