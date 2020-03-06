Жители более 930 домов в Ижевске в марте получат квитанции с перерасчетом по отоплению

6 Март 2020 2020-03-06T08:03:32+03:00

Кроме этого в 35 домах будет указано индивидуальное значение

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Жители более 930 домов в Ижевске а марте получат квитанции с перерасчетом по отоплению. Об этом сообщает пресс-служба АО «Энергосбыт».

- Корректировка пройдет для клиентов, которые находятся на прямых договорах по коммунальной услуге отопление. Кроме того, в 35 многоквартирных домах, помимо суммы корректировки, будет указано измененное индивидуальное значение среднемесячного объема по отоплению, рассчитанное по показаниям общедомового прибора учета тепловой энергии за 2019 год, - говорится в сообщении.

Напомним, что в течение года в квитанциях за отопление выставляется сумма, рассчитанная исходя из среднемесячного объема потребления тепла энергии по показаниям общедомового прибора учета за предыдущий год.

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ИСТОЧНИК KP.RU