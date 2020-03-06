Трижды судимого за управление машиной в состоянии опьянения жителя Удмуртии отправили в колонию

6 Март 2020 2020-03-06T06:45:06+03:00

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В Удмуртии отправили в колонию трижды судимого 26-летнего местного жителя за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

- 21 июля 2019 года ночью пьяный мужчина выехал на мопеде из поселка Кез. На втором километре автодороги Кез-Кулига-Карсовай Кезского района был задержан сотрудниками ГИБДД, было зафиксировано состояние опьянения, - сообщает пресс-служба.

Подсудимый полностью признал вину в совершенном преступлении. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на пять месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU