Временные ограничения по автодорогам Удмуртии введут для машин
Из-за плохой погоды на региональных трассах временно ограничат движение. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.
Так, с 5 апреля по 4 мая 2020 года временно ограничат движение транспорта с превышением допустимых нагрузок на оси по автодорогам общего пользования. С 20 мая по 31 августа 2020 года при дневной температуре воздуха свыше +32 градусов будет введено временное ограничения движения тяжеловесного транспорта.
Ограничения вводятся при неблагоприятной погоде.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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