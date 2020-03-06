2020-03-06T06:43:04+03:00
Общество

Временные ограничения по автодорогам Удмуртии введут для машин

Движение будет ограничено при неблагоприятной погоде
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Из-за плохой погоды на региональных трассах временно ограничат движение. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.

Так, с 5 апреля по 4 мая 2020 года временно ограничат движение транспорта с превышением допустимых нагрузок на оси по автодорогам общего пользования. С 20 мая по 31 августа 2020 года при дневной температуре воздуха свыше +32 градусов будет введено временное ограничения движения тяжеловесного транспорта.

Ограничения вводятся при неблагоприятной погоде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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