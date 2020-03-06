Двое работников ижевского завода задержаны по подозрению в незаконном сбыте наркотиков

6 Март 2020 2020-03-06T11:12:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске полицейские задержали двоих мужчин по подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Около домов по улице О. Кошевого задержаны двое 25-летних работников одного из заводов. Задержанные пояснили, что являются закладчиками интернет-магазина. В ходе личного досмотра у злоумышленников было обнаружено и изъято наркотическое средство, приготовленное для дальнейшего распространения, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело, неподалеку от дома полицейскими были обнаружены и изъяты еще несколько свертков с веществом. Подозреваемые находятся под стражей, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- И вновь наш лыжник отличился! Призовое место в масс-старте.

- Жители более 930 домов в Ижевске в марте получат квитанции с перерасчетом по отоплению.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU