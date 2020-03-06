Лыжник из Удмуртии завоевал серебро в рамках чемпионата мира среди молодежи
Лыжник из Удмуртии завоевал серебро в масс-старте в рамках чемпионата мира среди молодежи. Об этом сообщает портал sportur.ru.
5 марта спортсмены разыграли медали в масс-старте на 15 и 30 км свободным стилем. Сергей Ардашев из Удмуртии завоевал серебро уступив спортсмену из Норвегии 7,4 секунды.
Ранее Сергей Ардашев стал первым в индивидуальной гонке классическим стилем на 15 км (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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