Ижевск может стать «Городом трудовой доблести»

6 Март 2020 2020-03-06T10:51:58+03:00

Сбор подписей будет проходить до 25 апреля

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Столица Удмуртии может стать «Городом трудовой доблести». Об этом рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев на своей странице в соцсетях.

- Общественная кампания за присвоение Ижевску звания «Город трудовой доблести» началась! Для поддержки этой инициативы создан общественный штаб, куда вошли представители Промышленно-экономической ассоциации Удмуртии «Развитие», Общественной палаты Удмуртии, Администрации Ижевска, ветераны-оружейники, общественники и неравнодушные граждане Удмуртии, - отметил глава города.

Массовый сбор подписей будет проводится до 25 апреля, решение о присвоении звания будет принято в канун праздника весны и труда 1 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU