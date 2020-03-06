Ижевск может стать «Городом трудовой доблести»
Столица Удмуртии может стать «Городом трудовой доблести». Об этом рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев на своей странице в соцсетях.
- Общественная кампания за присвоение Ижевску звания «Город трудовой доблести» началась! Для поддержки этой инициативы создан общественный штаб, куда вошли представители Промышленно-экономической ассоциации Удмуртии «Развитие», Общественной палаты Удмуртии, Администрации Ижевска, ветераны-оружейники, общественники и неравнодушные граждане Удмуртии, - отметил глава города.
Массовый сбор подписей будет проводится до 25 апреля, решение о присвоении звания будет принято в канун праздника весны и труда 1 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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