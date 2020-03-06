Неустановленный водитель в Удмуртии сбил 8-летнего мальчика
В Воткинске (Удмуртия) 5 марта напротив дома №28 по улице Волгоградская неустановленный водитель сбил 8-летнего мальчика. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.
- Водитель машины сбил мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате мальчик получил травмы, - сообщает ведомство.
В ходе розыска сотрудниками полиции был установлен водитель скрывшейся машины, им оказалась 70-летняя женщина, которая была за рулем машины «Лифан». По факту ДТП ведется расследование.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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