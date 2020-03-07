Долгострой на улице Петрова в Ижевске начали достраивать
6 марта подрядчик приступил к строительным работам на улице Петрова, 49 в Ижевске. Ранее он расчистил территорию вокруг объекта, сделал основание для укладки дорожных плит под подкрановые пути, а также перенес ограждение. Кроме того, будет проведен лабораторный анализ плотности грунта под подкрановыми путями.
Подрядчик уже договорился с поставщиком материалов, которые необходимы для кладки внутренних стен и перегородок с первого по восьмой этажи.
- Будем контролировать и исполнение сроков контракта, и качество строительных работ. В мае 2021 года дом должен быть сдан в эксплуатацию, - сообщил Дмитрий Сурнин, министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- У дома на улице Петрова, 49 в Ижевске начали укреплять берег речки Чемошурка.
- Стало известно, когда возобновятся работы на долгострое на улице Петрова, 49 в Ижевске.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Строительство в Ижевске и Удмуртии»