Долгострой на улице Петрова в Ижевске начали достраивать

7 Март 2020 2020-03-07T16:08:24+03:00

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6 марта подрядчик приступил к строительным работам на улице Петрова, 49 в Ижевске. Ранее он расчистил территорию вокруг объекта, сделал основание для укладки дорожных плит под подкрановые пути, а также перенес ограждение. Кроме того, будет проведен лабораторный анализ плотности грунта под подкрановыми путями.

Подрядчик уже договорился с поставщиком материалов, которые необходимы для кладки внутренних стен и перегородок с первого по восьмой этажи.

- Будем контролировать и исполнение сроков контракта, и качество строительных работ. В мае 2021 года дом должен быть сдан в эксплуатацию, - сообщил Дмитрий Сурнин, министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU