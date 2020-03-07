Почти в 2 раза выросла заболеваемость мышиной лихорадкой в Удмуртии

7 Март 2020 2020-03-07T12:13:00+03:00

В 2019 году зарегистрировали 1162 заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Изменить размер текста: A A

1162 заболевших ГЛПС, в том числе 60 детей в 2019 году – это в 1,8 раза выше уровня заболеваемости 2018 года.

- Бытовой путь заражения ГЛПС регистрировался в 37,7% случаев, садоогородный – в 29,4%, случайно-лесной путь заражения – в 24,6%, - сообщает пресс-служба Управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

Сельские жители заражались ГЛПС в 1,5 раза чаще, чем городское население. Средний по Удмуртии уровень заболеваемости был превышен в 2-3 раз в Вавожском, Воткинском, Малопургинском, Сюмсинском, Кизнерском, Увинском, Завьяловском, Увинском, Якшур-Бодьинском районах.

В ведомстве уточняют, что в 2019 году дератизационные обработки провели на территориях площадью 6125 гектар. Однако этого крайне недостаточно для улучшения эпидемиологической обстановки по ГЛПС в Удмуртии.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Водитель в Удмуртии сбил 8-летнего мальчика и скрылся с места ДТП.

- И вновь наш лыжник отличился! Призовое место в масс-старте.

- Жители более 930 домов в Ижевске в марте получат квитанции с перерасчетом по отоплению.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU