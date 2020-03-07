2020-03-07T12:13:00+03:00
Общество

Почти в 2 раза выросла заболеваемость мышиной лихорадкой в Удмуртии

В 2019 году зарегистрировали 1162 заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом
Наталья Сорокина
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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1162 заболевших ГЛПС, в том числе 60 детей в 2019 году – это в 1,8 раза выше уровня заболеваемости 2018 года.

- Бытовой путь заражения ГЛПС регистрировался в 37,7% случаев, садоогородный – в 29,4%, случайно-лесной путь заражения – в 24,6%, - сообщает пресс-служба Управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

Сельские жители заражались ГЛПС в 1,5 раза чаще, чем городское население. Средний по Удмуртии уровень заболеваемости был превышен в 2-3 раз в Вавожском, Воткинском, Малопургинском, Сюмсинском, Кизнерском, Увинском, Завьяловском, Увинском, Якшур-Бодьинском районах.

В ведомстве уточняют, что в 2019 году дератизационные обработки провели на территориях площадью 6125 гектар. Однако этого крайне недостаточно для улучшения эпидемиологической обстановки по ГЛПС в Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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