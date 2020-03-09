2020-03-09T17:16:00+03:00
Общество

Предпринимателей в Ижевске опрашивают о дизайн-коде

С помощью опроса хотят выявить проблемы
Анастасия Захарова
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Фото: архив КПФото: архив КП
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В Ижевске предпринимателей начали опрашивать о дизайн-коде. Об этом сообщает Центр развития дизайна и городской среды.

С помощью опроса хотят определить, с каким трудностями сталкивается бизнес при внедрении дизайн-кода, почему вывески не приводят в соответствие с требованиями оперативно и другие.

Опрос можно пройти по ссылке.

Дизайн-код - это свод правил, по которым должны быть оформлены вывески и фасады зданий. С прошлого года он начал действовать на всей территории Ижевска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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