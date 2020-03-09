Предпринимателей в Ижевске опрашивают о дизайн-коде

9 Март 2020 2020-03-09T17:16:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске предпринимателей начали опрашивать о дизайн-коде. Об этом сообщает Центр развития дизайна и городской среды.

С помощью опроса хотят определить, с каким трудностями сталкивается бизнес при внедрении дизайн-кода, почему вывески не приводят в соответствие с требованиями оперативно и другие.

Опрос можно пройти по ссылке.

Дизайн-код - это свод правил, по которым должны быть оформлены вывески и фасады зданий. С прошлого года он начал действовать на всей территории Ижевска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Когда в Ижевске внедрят дизайн-код и как будет решаться вопрос со старыми фасадами

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Главу одного из городов Удмуртии оштрафовали

«Театральный двор» появится в Ижевске

ИСТОЧНИК KP.RU