Главу одного из городов Удмуртии оштрафовали

9 Март 2020 2020-03-09T14:09:57+03:00

Он не отреагировал в срок на обращение жителя

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Главу Сарапула Александра Ессена оштрафовали на 5000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Местный житель в декабре 2019 года направил обращение главе города по вопросам заключения договора социального найма и приватизации жилья. Но в администрации Сарапула рассмотрели не все доводы заявителя, а также ему не ответили в срок.

В отношении главы Сарапула возбудили дело об административном правонарушении по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Главу привлекли в административной ответственности в виде штрафа в размере 5000 рублей.

-После принятия мер прокурорского реагирования нарушения законодательства устранены, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU