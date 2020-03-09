Главу одного из городов Удмуртии оштрафовали
Главу Сарапула Александра Ессена оштрафовали на 5000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Местный житель в декабре 2019 года направил обращение главе города по вопросам заключения договора социального найма и приватизации жилья. Но в администрации Сарапула рассмотрели не все доводы заявителя, а также ему не ответили в срок.
В отношении главы Сарапула возбудили дело об административном правонарушении по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Главу привлекли в административной ответственности в виде штрафа в размере 5000 рублей.
-После принятия мер прокурорского реагирования нарушения законодательства устранены, - сообщает пресс-служба прокуратуры.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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