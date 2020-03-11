Есть вопрос: попадут ли жители Ижевска на карантин после зарубежных поездок?

11 Март 2020 2020-03-11T10:33:50+03:00

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Не так давно из-за коронавируса жителей Москвы обязали оставаться на карантине после поездок в страны-очаги коронавируса. К ним относятся Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия и Испания. Ижевчане спрашивают, коснутся ли их эти меры.

- В начале апреля я собираюсь отправиться в Германию. Лететь буду через Москву. Задержат ли меня в аэропорту и отправят ли на карантин? Или мне придется сидеть дома, когда я вернусь в Ижевск? - спрашивает наша читательница Анастасия.

Мы отправили официальный запрос по этому поводу в Роспотребнадзор. Также мы позвонили на горячую линию ведомства. Там пояснили, что задерживаться в Москве девушке не придется. В аэропорту у всех пассажиров возьмут анализы и направят данные в регион. По возвращении в Ижевск за состоянием здоровья две недели будет следить врач вне зависимости от того, будут у человека симптомы ОРВИ или нет.

Напомним, коронавирус - это новый тип инфекции, который впервые обнаружили в китайском городе Ухань.

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ИСТОЧНИК KP.RU