Более 9000 детей в Удмуртии подхватили простуду за прошлую неделю

11 Март 2020 2020-03-11T10:40:31+03:00

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Со 2 по 8 марта в Удмуртии зарегистрирован 15 021 человек с острой респираторной вирусной инфекцией. Среди них - 9 363 случая выявлено у детей, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Практически половина от общего числа заболевших (7 357 человек) - жители Ижевска. Это на 2% больше, чем на прошлой неделе. Превышен уровень заболеваемости в Сарапуле и Глазове, а также Дебесском, Игринском, Каракулинском, Шарканском, Ярском и Кезском районах.

Отметим, что с начала сезона в республике лабораторно подтверждено уже 489 случаев гриппа. Случаев коронавируса не зарегистрировано.

В Роспотребнадзоре напомнили простые правила, которые помогут избежать острой респираторной инфекции и гриппа:

- избегать мест большого скопления людей;

- не участвовать в массовых культурных, спортивных мероприятиях;

- чаще проветривать помещение;

- использовать медицинскую маску;

- мыть руки, промывать нос, полоскать горло с применением солевых растворов;

- соблюдать правила здорового образа жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, избегание стрессовых ситуаций, достаточная физическая активность);

- применять средства экстренной неспецифической профилактики (противовирусные, иммунобиологические препараты);

- при первых симптомах заболевания необходимо в обязательном порядке обратиться к врачу.

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ИСТОЧНИК KP.RU