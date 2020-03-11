Более 9000 детей в Удмуртии подхватили простуду за прошлую неделю
Со 2 по 8 марта в Удмуртии зарегистрирован 15 021 человек с острой респираторной вирусной инфекцией. Среди них - 9 363 случая выявлено у детей, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Практически половина от общего числа заболевших (7 357 человек) - жители Ижевска. Это на 2% больше, чем на прошлой неделе. Превышен уровень заболеваемости в Сарапуле и Глазове, а также Дебесском, Игринском, Каракулинском, Шарканском, Ярском и Кезском районах.
Отметим, что с начала сезона в республике лабораторно подтверждено уже 489 случаев гриппа. Случаев коронавируса не зарегистрировано.
В Роспотребнадзоре напомнили простые правила, которые помогут избежать острой респираторной инфекции и гриппа:
- избегать мест большого скопления людей;
- не участвовать в массовых культурных, спортивных мероприятиях;
- чаще проветривать помещение;
- использовать медицинскую маску;
- мыть руки, промывать нос, полоскать горло с применением солевых растворов;
- соблюдать правила здорового образа жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, избегание стрессовых ситуаций, достаточная физическая активность);
- применять средства экстренной неспецифической профилактики (противовирусные, иммунобиологические препараты);
- при первых симптомах заболевания необходимо в обязательном порядке обратиться к врачу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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