Житель Удмуртии выиграл соревнования по северной ходьбе на 21 км в Мурманске

11 Март 2020 2020-03-11T10:53:08+03:00

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Мужчина из Удмуртии выиграл соревнования по северной ходьбе на 21 км в мурманской Долине Уюта. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

8 и 9 марта состоялись соревнования по северной ходьбе, которые прошли в рамках первого этапа марафонского кубка Евразии. Состязались спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Ивановской области и Удмуртии.

Так, победителем на трассе длиной 21 км стал житель Удмуртии Николай Валеев с результатом 2 часа 47 минут. Среди женщин первое место заняла жительница Мурманской области Елена Матвеичева. Ее результат – 2 часа 50 минут.

Во второй день соревнований спортсмены прошли дистанции 2 и 5 км. Николай Валеев из Удмуртии занял первое место на дистанции 5 км – 35 минут 17 секунд. Среди женщин москвичка Наталия Легкова с результатом 35 мин 52 сек.

Победители примут участие во Всероссийских соревнованиях «Ходи, Россия - 2020».

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ИСТОЧНИК KP.RU