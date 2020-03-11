До 1 мая в Ижевске отремонтируют сквер у Вечного огня

11 Март 2020 2020-03-11T10:45:50+03:00

В 2020 году отмечается 75 годовщина Победы в Великой Отечественной войне

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Сквер у Вечного огня в Ижевске обновят до 1 мая. Об этом сообщил глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев на странице «ВКонтакте».

- Из городского бюджета на обновление сквера выделено 5,2 млн рублей. Подрядчик восстановит пешеходные дорожки, отремонтирует ступени на площади, также обновит асфальт части тротуара вдоль улицы Лихвинцева, - сообщил глава Ижевска.

На данный момент договор на работы уже заключен, работы начнутся, как только позволит погода. Все работы должны завершиться до 1 мая.

Напомним, перед Днем защитника Отечества на несколько часов отключали Вечный огонь (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU