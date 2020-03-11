До 1 мая в Ижевске отремонтируют сквер у Вечного огня
Сквер у Вечного огня в Ижевске обновят до 1 мая. Об этом сообщил глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев на странице «ВКонтакте».
- Из городского бюджета на обновление сквера выделено 5,2 млн рублей. Подрядчик восстановит пешеходные дорожки, отремонтирует ступени на площади, также обновит асфальт части тротуара вдоль улицы Лихвинцева, - сообщил глава Ижевска.
На данный момент договор на работы уже заключен, работы начнутся, как только позволит погода. Все работы должны завершиться до 1 мая.
Напомним, перед Днем защитника Отечества на несколько часов отключали Вечный огонь (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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