2020-03-11T14:48:38+03:00
Общество

Из 25 аптек Ижевска медицинские маски оказались только в пяти

Активисты ОНФ провели мониторинг аптек
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Екатерина АрдашеваФото: Екатерина Ардашева
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С 28 февраля по 2 марта активисты ОНФ (общероссийского народного фронта) провели мониторинг аптек Удмуртии и выявили дефицит медицинских масок в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ республики.

Всего было проверено более 50 аптек, выяснилось, что в большинстве аптек особенно в Ижевске нет медицинских масок. Из 25 аптек столицы Удмуртии макси оказались только в пяти.

- Дефицит масок наблюдается в городах и крупных райцентрах. К примеру, 28 февраля в ижевской аптеке на ул. Петрова,1 нам сказали, что маски только что закончились, покупают по 50 штук. В одной из малопургинских аптек на руки отпускали по 2 маски, - рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Удмуртии Андрей Цаплин.

Также общественники проверили цены за одну маску. Она варьируется от 6 до 16 рублей. В госаптеках стоимость одной маски составляет 11 рублей. В одной из коммерческих аптек в Воткинске сказали, что маски продавались за 25 рублей за 1 штуку, но на момент проверки они уже закончились. Фармацевты объясняли ценовую политику тем, что стоимость на средства защиты зависит от поставщика.

Мониторинг аптек в Удмуртии на наличие медицинских масок .Видео: ОНФ Удмуртии

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ИСТОЧНИК KP.RU

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