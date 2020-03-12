«Вечернего Урганта» будут снимать в Ижевске?

12 Март 2020 2020-03-12T06:31:17+03:00

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11 марта в социальных сетях появилась необычная новость: с 15 по 25 марта в городе будут проходить съемки «Вечернего Урганта»(16+). Помимо возможности встречи с известными телеведущими, пришедшим обещают щедрое вознаграждение: 2 тысячи рублей за съемочный день. Пресс-служба телепрограммы объяснила "Комсомолке" суть необычного объявления.

Фото: скриншот

- Это мошенники. Пытаемся их заблокировать. Съёмки программы проходят пока только в Москве, - объяснили представители программы.

Также они прокомментировал оплату за съемочные дни и размещение анонсов в разных источниках.

Фото: скриншот

- Участие в съёмках бесплатное, нужно только заранее записаться по инструкции. Анонсы появляются в новостях нашей официальной группы каждую субботу, - добавили кураторы проекта.

Кстати, те, кто разместил объявление в ижевских группах попросил прислать на электронную почту паспортные данные, возраст, трудовой статус, а также фото.

Отметим, «Вечерний Ургант» (16+) - вечернее развлекательное шоу. Каждый будний вечер к Ивану Урганту приходят интересные люди и обсуждаются актуальные события в России и в мире.

Редакция "Комсомолки" напоминает: остерегайтесь мошенников, не предоставляйте свои паспортные данные незнакомым людям в социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU