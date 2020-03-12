2020-03-12T07:23:32+03:00
Происшествия

Заведующую кладбищем в Удмуртии подозревают в получении взятки в крупном размере

Общая сумма взятки составила 150 тысяч рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В отношении заведующей кладбищем Удмуртии возбуждено уголовное дело. 31-летнюю женщину подозревают в получении взятки в крупном размере и превышении должностным полномочий. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- С мая 2019 года по март 2020 года подозреваемая систематически получала деньги от одной организации ритуальных услуг за предоставление мест для погребения умершего рядом с ранее захороненными родственниками на кладбищах Можги, - сообщает пресс-служба.

Общая сумма взятки составила 150 тысяч рублей. В рамках расследования уголовного дела прошли обыски, осмотрено место происшествия, допрошены свидетели. Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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