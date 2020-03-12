Заведующую кладбищем в Удмуртии подозревают в получении взятки в крупном размере
В отношении заведующей кладбищем Удмуртии возбуждено уголовное дело. 31-летнюю женщину подозревают в получении взятки в крупном размере и превышении должностным полномочий. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- С мая 2019 года по март 2020 года подозреваемая систематически получала деньги от одной организации ритуальных услуг за предоставление мест для погребения умершего рядом с ранее захороненными родственниками на кладбищах Можги, - сообщает пресс-служба.
Общая сумма взятки составила 150 тысяч рублей. В рамках расследования уголовного дела прошли обыски, осмотрено место происшествия, допрошены свидетели. Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Узнали, что появится в сквере у театра "Молодой человек" в Ижевске.
- Скоро на улицах Ижевска появится несколько новых дорожных знаков. Рассказываем о дорожных изменениях.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»