Новые дорожные знаки появятся на улицах Ижевска

11 Март 2020 2020-03-11T16:24:03+03:00

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Несколько новых дорожных знака появится на улицах Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

Так, знак «Стоянка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» установят на придомовой территории дома №310 по улице Карла Маркса и на придомовой территории дома №215 по улице Пушкинская.

Два знака «Направления движения по полосам» будут заменены на знаки «Направления движения по полосам» (с комбинацией первая полоса – движение прямо, вторая – движение прямо и направо) по улице Камбарская перед въездом в ТЦ «Леруа Мерлен».

Также по улице Камбарская после пересечения с улицы Ленина по направлению к улице Союзная установят знак «Направление движения по полосам».

Знак «Указатель направлений» установят по улице Четырнадцатая в районе дома №29 по улице Баранова.

По улице Софьи Ковалевской в районе пересечения с улицей Авангардная появится нерегулируемый пешеходный переход.

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ИСТОЧНИК KP.RU