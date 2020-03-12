2020-03-12T06:55:33+03:00
Общество

Фотозона и амфитеатр: появился проект сквера у театра «Молодой человек» в Ижевске

В 2020 году планируют выполнить часть работ
Дарья ПОРСЕВААнастасия Захарова
Поделиться:
Фото: предоставлено пресс-службой театраФото: предоставлено пресс-службой театра
Изменить размер текста:

Не так давно стало известно, что сквер у театра «Молодой человек» в Ижевске благоустроят. «Комсомолка» рассказывает, что там появится и показывает, как будет выглядеть сквер.

Так, в сквере появятся парковка, фотозоны, игровая зона, лужайки, зоны отдыха, сцена с экраном и амфитеатр. По информации пресс-службы театра в 2020 году планируют сделать только часть работ: установят входной ориентир-стелу, поставят скамейки и деревянные конструкции вокруг насаждений, урны, светящийся короб на фасаде и озеленят территорию сквера.

Фото: предоставлено пресс-службой театра

Фото: предоставлено пресс-службой театра

Также нам рассказали, что на здании планируют сделать надпись: «Будь собой, остальные роли заняты».

Напомним, благоустроить территорию предложили жители Октябрьского района в рамках инициативного бюджетирования. Стоимость проекта составит 1 млн рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Скоро на улицах Ижевска появится несколько новых дорожных знаков. Рассказываем о дорожных изменениях.

- Продолжается регистрация участников на 4 забег в ползунках «Карапузы, на старт!». Успейте принять участие!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два мальчика в Удмуртии оказались на тонком льду
Заведующую кладбищем в Удмуртии подозревают в получении взятки в крупном размере
Фотозона и амфитеатр: появился проект сквера у театра «Молодой человек» в Ижевске
«Вечернего Урганта» будут снимать в Ижевске?
Новые дорожные знаки появятся на улицах Ижевска
Олимпийская чемпионка Алина Загитова призвала всех участвовать в конкурсе «Правнуки Победителей»
Из 25 аптек Ижевска медицинские маски оказались только в пяти
Специалисты устраняют повреждение водопровода на улице Гагарина в Ижевске
Ижевчанку, вернувшуюся из Италии в Ижевск, поместили на карантин
Более 670 тысяч рублей похитили мошенники у ижевчанки
«Мы расстались 8 лет назад»: уроженец Ижевска ищет возлюбленную
Две женщины получили травмы в ДТП на трассе Удмуртии
«Салат из грязи и битого стекла»: ижевчанин побывал в заброшенном кафе «Кораблик»
Житель Удмуртии выиграл соревнования по северной ходьбе на 21 км в Мурманске
До 10 лет лишения свободы грозит ижевчанину за разбойное нападение
Временно нет движения трамваев №2, 5, 7, 9 в Ижевске
До 1 мая в Ижевске отремонтируют сквер у Вечного огня
Отца и сына из Удмуртии осудили за браконьерство
Туман с ухудшением видимости ожидается в Удмуртии
Более 9000 детей в Удмуртии подхватили простуду за прошлую неделю
«Ливневки» начали расчищать в Ижевске
Водителей проверили на алкоголь в Удмуртии
Есть вопрос: попадут ли жители Ижевска на карантин после зарубежных поездок?
Российские артисты завоевали первые места на Международном цирковом фестивале в Ижевске