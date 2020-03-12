Фотозона и амфитеатр: появился проект сквера у театра «Молодой человек» в Ижевске

12 Март 2020 2020-03-12T06:55:33+03:00

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Не так давно стало известно, что сквер у театра «Молодой человек» в Ижевске благоустроят. «Комсомолка» рассказывает, что там появится и показывает, как будет выглядеть сквер.

Так, в сквере появятся парковка, фотозоны, игровая зона, лужайки, зоны отдыха, сцена с экраном и амфитеатр. По информации пресс-службы театра в 2020 году планируют сделать только часть работ: установят входной ориентир-стелу, поставят скамейки и деревянные конструкции вокруг насаждений, урны, светящийся короб на фасаде и озеленят территорию сквера.

Фото: предоставлено пресс-службой театра

Также нам рассказали, что на здании планируют сделать надпись: «Будь собой, остальные роли заняты».

Напомним, благоустроить территорию предложили жители Октябрьского района в рамках инициативного бюджетирования. Стоимость проекта составит 1 млн рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Скоро на улицах Ижевска появится несколько новых дорожных знаков. Рассказываем о дорожных изменениях.

- Продолжается регистрация участников на 4 забег в ползунках «Карапузы, на старт!». Успейте принять участие!

ИСТОЧНИК KP.RU