Два мальчика в Удмуртии оказались на тонком льду

12 Март 2020 2020-03-12T07:58:50+03:00

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В единую дежурно-диспетчерскую поступило сообщение о том, что в Сарапуле (Удмуртия) два мальчика перешли на левую сторону реки Камы и гуляют там. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.

- Прибыв на место происшествия спасатели при помощи средств спасения на тонком льду провели 11-летних мальчиков на правый берег реки. Также с ребятами проведена разъяснительная беседа о правилах поведения на льду, после чего мальчиков отправили в полицию, для выяснения обстоятельств, - сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии

Поисково-спасательная служба республики напоминает: весной лед на водоемах становится рыхлым и хрупким, выходить на него крайне опасно. Не смотря на все предупреждения, каждый год, многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий весенний лед, тем самым, подвергая свою жизнь смертельной опасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU