Восемь детей, вышедших на тонкий лед, спасли в Удмуртии

2 Март 2020 2020-03-02T06:32:40+03:00

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1 марта в Удмуртии восемь детей 12-13 лет вышли на тонкий лед на левом берегу Камы. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии.

С помощью средств спасения, через многочисленные полыньи, сотрудники ПСС добрались до детей и проводили их на правый берег реки. Их передали сотрудникам полиции.

Спасатели отмечают, что в это время выходить на лед запрещено, потому что лед слишком тонкий.

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ИСТОЧНИК KP.RU