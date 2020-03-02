2020-03-02T06:32:40+03:00
Происшествия

Восемь детей, вышедших на тонкий лед, спасли в Удмуртии

Они вышли на Каму
Анастасия Захарова
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Фото: /www.instagram.com/pssudm/Фото: /www.instagram.com/pssudm/
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1 марта в Удмуртии восемь детей 12-13 лет вышли на тонкий лед на левом берегу Камы. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии.

С помощью средств спасения, через многочисленные полыньи, сотрудники ПСС добрались до детей и проводили их на правый берег реки. Их передали сотрудникам полиции.

Спасатели отмечают, что в это время выходить на лед запрещено, потому что лед слишком тонкий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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