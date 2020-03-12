2020-03-12T11:52:04+03:00
Политика

Кто будет отлавливать бездомных животных в Удмуртии

Глава республики подписал закон «О безнадзорных животных»
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
Изменить размер текста:

Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал закон о безнадзорных животных. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Согласно документу, бездомных животных будут отлавливать и доставлять в приюты, как частные, так и муниципальные. Органы местного самоуправления должны будут действовать по схеме: отлов - вакцинация - стерилизация - возврат в среду обитания или владельцам, если таковые обнаружены.

Для отлова и содержания животных муниципальным образованиям будут выделены деньги.

- В частности, речь идет о затратах на отлов, транспортировку и немедленную передачу в приюты животных без владельцев, содержание в приюте, вакцинацию, стерилизацию, маркирование, а также на возврат потерявшихся животных их владельцам и поиск для животных новых владельцев, - говорится в сообщении.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В соцсетях нашего города появилась информация о том, что в Ижевске пройдут съемки «Вечернего Урганта», при этом участникам обещают заплатить. «Комсомолка» узнала, так ли это на самом деле.

- Продолжается регистрация участников на 4 забег в ползунках «Карапузы, на старт!». Успейте принять участие!

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Политика в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Депутаты Госсовета Удмуртии поддержали поправки в Конституцию России
Сотрудника колонии в Удмуртии задержали за попытку сбыта наркотиков
В зоопарке Удмуртии родился кошачий лемур
Клиенты Tele2 могут купить второй смартфон за полцены
Спасаясь от мужа-тирана, пенсионерка из Удмуртии переплыла реку
Сюрприз для чемпионки: Алина Загитова провела открытую тренировку
Полицейские в Ижевске задержали подозреваемого в краже денег из магазина
Тело рыбака из Удмуртии нашли в Татарстане
Провериться на коронавирус в Ижевске могут все желающие?
Кто будет отлавливать бездомных животных в Удмуртии
Два мальчика в Удмуртии оказались на тонком льду
Заведующую кладбищем в Удмуртии подозревают в получении взятки в крупном размере
Фотозона и амфитеатр: появился проект сквера у театра «Молодой человек» в Ижевске
«Вечернего Урганта» будут снимать в Ижевске?