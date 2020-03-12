Кто будет отлавливать бездомных животных в Удмуртии

12 Март 2020 2020-03-12T11:52:04+03:00

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Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал закон о безнадзорных животных. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Согласно документу, бездомных животных будут отлавливать и доставлять в приюты, как частные, так и муниципальные. Органы местного самоуправления должны будут действовать по схеме: отлов - вакцинация - стерилизация - возврат в среду обитания или владельцам, если таковые обнаружены.

Для отлова и содержания животных муниципальным образованиям будут выделены деньги.

- В частности, речь идет о затратах на отлов, транспортировку и немедленную передачу в приюты животных без владельцев, содержание в приюте, вакцинацию, стерилизацию, маркирование, а также на возврат потерявшихся животных их владельцам и поиск для животных новых владельцев, - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU