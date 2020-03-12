Переход на улице Горького в Ижевске и проблемы на Славянском шоссе: как прошла прямая линия с ГИБДД
12 марта в эфире радио «Комсомольская правда» - Ижевск» прошла традиционная прямая линия с ГИБДД. Начальник отделения дорожной инспекции управления ГИБДД МВД по Удмуртии и главный инженер службы благоустройства отвечали на вопросы слушателей.
Прямая линия с ГИБДД 12 марта
- С момента ликвидации пешеходного перехода ДТП не зарегистрировано. Сейчас решается вопрос об устройстве нерегулируемого перехода и реконструкции подземного перехода, - рассказал представитель ГИБДД.
Также гости эфира рассказали о ремонте Славянского шоссе, о тротуарах на улице 9 Января и какие остановки будут ремонтировать.
Полную запись эфира можно послушать по ссылке.
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Прямая линия с ГИБДД.Вопросы можно задать по тел. 94-50-94, написать в Viber (номер 8-912-007-08-06) или в комментариях к этому посту.
ИСТОЧНИК KP.RU
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