Спасатели Удмуртии обнаружили мужчину, лежавшего на льду реки Чепца

12 Март 2020 2020-03-12T14:05:10+03:00

Мужчина не помнил, как оказался на льду

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии спасатели обнаружили мужчину, лежавшего на льду реки Чепца. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.

- Прибывшие на место спасатели увидели, что мужчина просто спит. Как он оказался на льду, он не мог. Его сопроводили на левый берег и передали сотрудникам скорой помощи, - сообщает пресс-служба.

Поисково-спасательная служба Удмуртии напоминает: весной лед на водоемах становится рыхлым и хрупким, выходить на него крайне опасно. Не смотря на все предупреждения, каждый год, многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий весенний лед, тем самым, подвергая свою жизнь смертельной опасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Два мальчика из Удмуртии оказались в опасности на тонком льду.

- Тело рыбака из Удмуртии нашли в Татарстане.

- Несколько детей вышли на тонкий лед в Удмуртии. Их удалось спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU