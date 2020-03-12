2020-03-12T14:05:10+03:00
Общество

Спасатели Удмуртии обнаружили мужчину, лежавшего на льду реки Чепца

Мужчина не помнил, как оказался на льду
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы УдмуртииФото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии
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В Удмуртии спасатели обнаружили мужчину, лежавшего на льду реки Чепца. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.

- Прибывшие на место спасатели увидели, что мужчина просто спит. Как он оказался на льду, он не мог. Его сопроводили на левый берег и передали сотрудникам скорой помощи, - сообщает пресс-служба.

Поисково-спасательная служба Удмуртии напоминает: весной лед на водоемах становится рыхлым и хрупким, выходить на него крайне опасно. Не смотря на все предупреждения, каждый год, многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий весенний лед, тем самым, подвергая свою жизнь смертельной опасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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