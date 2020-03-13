Власти поддержали инициативу семиклассника назвать одну из улиц Ижевска именем героя Закира Султанова

13 Март 2020 2020-03-13T09:19:14+03:00

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Власти Ижевска решили поддержать инициативу семиклассника. Мальчик предложил главе города назвать одну из улиц столицы Удмуртии именем героя Советского Союза Закира Султанова. Об этом в соцсетях написал Олег Бекмеметьев.

- Ученик 7-го класса 16-й школы Нияз Шайхутдинов писал школьное сочинение, и его настолько заинтересовала судьба героя, что он увлекся и поисковой работой, нашел родственников Закира Султанова в Удмуртии, Татарстане, Украине, - написал Олег Николаевич.

Так, по словам главы Ижевска, на заседании Комиссии содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц приняли положительное решение: в честь Закира Султанова будет названа одна из новых улиц города.

СПРАВКА «КП»

Уроженец Малопургинского района Закир Султанов до войны жил и работал в Ижевске. В 1942 году добровольно ушел на фронт. Участвовал в боях на Курской дуге. Получил ранения. Особо отличился в боях за Варшаву. Лейтенант Султанов и два бойца смогли обеспечить форсирование реки.

За образцовое выполнение задачи командования нашему земляку было присвоено звание Героя Советского Союза. Победу праздновал в Берлине. В 1946 году вернулся в Удмуртию, до 1952 года работал на мотозаводе.

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ИСТОЧНИК KP.RU