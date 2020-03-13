Власти поддержали инициативу семиклассника назвать одну из улиц Ижевска именем героя Закира Султанова
Власти Ижевска решили поддержать инициативу семиклассника. Мальчик предложил главе города назвать одну из улиц столицы Удмуртии именем героя Советского Союза Закира Султанова. Об этом в соцсетях написал Олег Бекмеметьев.
- Ученик 7-го класса 16-й школы Нияз Шайхутдинов писал школьное сочинение, и его настолько заинтересовала судьба героя, что он увлекся и поисковой работой, нашел родственников Закира Султанова в Удмуртии, Татарстане, Украине, - написал Олег Николаевич.
Так, по словам главы Ижевска, на заседании Комиссии содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц приняли положительное решение: в честь Закира Султанова будет названа одна из новых улиц города.
СПРАВКА «КП»
Уроженец Малопургинского района Закир Султанов до войны жил и работал в Ижевске. В 1942 году добровольно ушел на фронт. Участвовал в боях на Курской дуге. Получил ранения. Особо отличился в боях за Варшаву. Лейтенант Султанов и два бойца смогли обеспечить форсирование реки.
За образцовое выполнение задачи командования нашему земляку было присвоено звание Героя Советского Союза. Победу праздновал в Берлине. В 1946 году вернулся в Удмуртию, до 1952 года работал на мотозаводе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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