Министра сельского хозяйства назначили зампредседателя правительства Удмуртии
Министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольгу Абрамову назначили зампредседателя правительства республики. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Ольга Викторовна вступает в должность 13 марта 2020 года. На посту министра сельского хозяйства она работает с 2018 года.
Ранее, на сессии Госсовета, 12 марта депутаты согласовали кандидатуру Абрамовой на должность зампредседателя правительства.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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