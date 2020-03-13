Министра сельского хозяйства назначили зампредседателя правительства Удмуртии

13 Март 2020 2020-03-13T08:53:27+03:00

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Министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольгу Абрамову назначили зампредседателя правительства республики. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Ольга Викторовна вступает в должность 13 марта 2020 года. На посту министра сельского хозяйства она работает с 2018 года.

Ранее, на сессии Госсовета, 12 марта депутаты согласовали кандидатуру Абрамовой на должность зампредседателя правительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU