Родила и спрятала: в Удмуртии будут судить женщину за убийство новорожденного ребенка
Жительницу Игринского района (Удмуртия) будут судить за убийство новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
- Установлено, что 7 января 2020 года женщина не обратилась в больницу и самостоятельно родила доношенного, жизнеспособного ребенка без врожденных уродств и пороков развития. После этого, находясь в холодном помещении бани, завернула ребенка в кофту и спрятала в бане между печью и стеной, - сообщает пресс-служба.
Младенец скончался от общего переохлаждения организма через непродолжительное время. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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