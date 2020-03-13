2020-03-13T10:47:34+03:00
Происшествия

Родила и спрятала: в Удмуртии будут судить женщину за убийство новорожденного ребенка

Уголовное дело направлено в суд
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Жительницу Игринского района (Удмуртия) будут судить за убийство новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что 7 января 2020 года женщина не обратилась в больницу и самостоятельно родила доношенного, жизнеспособного ребенка без врожденных уродств и пороков развития. После этого, находясь в холодном помещении бани, завернула ребенка в кофту и спрятала в бане между печью и стеной, - сообщает пресс-служба.

Младенец скончался от общего переохлаждения организма через непродолжительное время. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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