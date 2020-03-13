Не справился с управлением: житель Удмуртии погиб в ДТП

13 Март 2020 2020-03-13T08:39:17+03:00

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13 марта на 12 км автодороги «Ижевск-Аэропорт» Завьяловского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

- 57-летний водитель машины «Рено Флюенс» после обгона не справился с управлением и вылетел на «встречку», где врезался во встречный «Камаз», - сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель «Рено» скончался, водитель грузовика не пострадал. По факту дорожной аварии ведется расследование.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

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ИСТОЧНИК KP.RU