Не справился с управлением: житель Удмуртии погиб в ДТП
13 марта на 12 км автодороги «Ижевск-Аэропорт» Завьяловского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
- 57-летний водитель машины «Рено Флюенс» после обгона не справился с управлением и вылетел на «встречку», где врезался во встречный «Камаз», - сообщает ведомство.
В результате ДТП водитель «Рено» скончался, водитель грузовика не пострадал. По факту дорожной аварии ведется расследование.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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ИСТОЧНИК KP.RU
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