Какая погода ждет ижевчан в выходные?
Традиционно в пятницу рассказываем, какая погода ждет ижевчан в выходные. Так, по данным сервиса Яндекс погода в ближайшие дни будет идти дождь, и температура понизится до -1 градуса.
В субботу, 14 марта, днем ожидается +2…+4 градуса, небольшой дождь, ночью −1…0 градусов, небольшой снег. Также по информации, Удмуртского Гидрометцентра, днем 14 марта местами по республике и в Ижевске ожидается усиление юго-западного ветра порывами 15-18 м/с.
В воскресенье, 15 марта, днем +2…+4 градуса, небольшой снег, ночью −1…0 градусов, небольшой снег.
В течение следующей недели в Ижевске температура днем в среднем составит +2 градуса, ночью -4 градуса.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Студентку из Глазова осудили за избиение полицейского. Какое наказание ей назначили.
- История леденящая кровь! Женщина убила новорожденного ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»