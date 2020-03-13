13 Март 2020 2020-03-13T13:57:48+03:00

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Традиционно в пятницу рассказываем, какая погода ждет ижевчан в выходные. Так, по данным сервиса Яндекс погода в ближайшие дни будет идти дождь, и температура понизится до -1 градуса.

В субботу, 14 марта, днем ожидается +2…+4 градуса, небольшой дождь, ночью −1…0 градусов, небольшой снег. Также по информации, Удмуртского Гидрометцентра, днем 14 марта местами по республике и в Ижевске ожидается усиление юго-западного ветра порывами 15-18 м/с.

В воскресенье, 15 марта, днем +2…+4 градуса, небольшой снег, ночью −1…0 градусов, небольшой снег.

В течение следующей недели в Ижевске температура днем в среднем составит +2 градуса, ночью -4 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU