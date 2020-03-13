13 Март 2020 2020-03-13T15:49:31+03:00

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44-летнего жителя Удмуртии осудили за сексуальное насилие в отношении 11-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что знакомый семьи в состоянии опьянения пришел домой к потерпевшей. Воспользовавшись тем, что мамы девочки не было, мужчина совершил действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, а также с применением в отношении девочки насилия, - сообщает пресс-служба.

После того, как малышка рассказала обо всем матери, насильник был задержан и заключен под стражу. Прокуратуру поддержала обвинение по уголовному делу. Судом было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с ограничением свободы на год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU