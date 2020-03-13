2020-03-13T15:11:52+03:00
Общество

70 млн рублей для животных: в Удмуртии может появиться приют для бездомных собак

Затраты на одну собаку составят 4541 рубль
Дарья ПОРСЕВАЛюдмила Куликова
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Фото: Людмила КуликоваФото: Людмила Куликова
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Муниципальный приют для бездомных собак может появиться в Удмуртии. Об этом рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев. «Комсомолка» выяснила, как будет работать учреждение.

Отловленная собака проведет в приюте 21 день, за это время она пройдет карантин, получит номер (чип или бирка), а также ей поставят необходимые прививки. Таким образом затраты на одно животное составит всего 4541 рубль.

- Строительство одного приюта обойдется в 60-70 млн рублей. Оценка стоимости строительства приюта сделана по тем, что уже построены в России. В 2020 году в бюджете таких средств не запланировано, но мы и не планировали строить его в этом году, так как проекта еще нет. Нам понадобится приют примерно на 300 голов собак, и сейчас мы находимся в поиске подходящего земельного участка, - рассказал глава города.

Планируют, что в 2021-2023 годах начнется обустройство приюта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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