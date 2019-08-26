С 1 ноября стоимость проезда на трамваях и троллейбусах в Ижевске может повыситься

СЕГОДНЯ 15:21 2019-08-26T15:22:46+03:00

Стоимость изменится, как при оплате по транспортной картой, так и наличными

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С 1 ноября в Ижевске может измениться стоимость проезда на трамваях и троллейбусах. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Удмуртия» со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства республики Алексея Горбачева.

- Мы поднимали тариф в 2015 году, сейчас ИжГЭТ предлагает изменить тариф на 23 рублей при оплате по карте и 25 рублей в салоне. Мы считаем, что надо вводить изменения с 1 ноября. Дальше все расчеты будут сдаваться в минстрой, который будет проверять и просчитывать данные. После чего там состоится заседание, где решат, принимается тариф или нет. Предложения минстрой должен будет рассмотреть в ближайшее время, - рассказал министр.

О повышении стоимости проезда сообщали еще в феврале 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU