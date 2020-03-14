Известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вновь приедет в Ижевск
Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вновь приедет в Ижевск. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.
- К нам снова приезжает голос биатлона. На этот раз Дмитрий Губерниев приедет к нам, что бы провести Бал спортсменов. Лучшие спортсмены, тренеры, спортивные школы получат награды и признание от самого эмоционального ведущего и комментатора, - говорится в сообщении.
В видеообращении комментатор отметил, что Ижевск становится центром настоящего российского спорта.
- Будем чествовать лучших тренеров, лучших спортсменов! 24 апреля в славном Ижевске объединит спорт! До встречи, - сказал Губерниев.
Напомним, Дмитрий приезжал в Ижевск на Всероссийский день ходьбы в октябре, а позже в программе "Вечерний Угрант" рассказывал о поездке.
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Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вновь приедет в Ижевск.
ИСТОЧНИК KP.RU
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