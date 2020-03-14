Более 27 км дорог отремонтируют в Удмуртии в 2021 году

14 Март 2020 2020-03-14T13:08:18+03:00

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Более 27 км автодорог отремонтируют в Удмуртии в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

- В 2021 году Завьяловский район войдет в программу нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В связи с этим был утвержден список участков для ремонта: Воткинское Шоссе-Хохряки; (Ижевск-Ува)-Подшивалово-Верхняя Лудзя; улицы Сабурова и Ленина в пос. Первомайский и другие объекты. В самом селе Завьялово будут отремонтированы четыре улицы: Коммунальная, Речная, Пушкинская и Полевая, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в 2020 году в дереве Пычанки начнется строительство школы, а к ее открытию отремонтируют примыкающие к ней улицы.

Примерная стоимость работ составит 225 млн рублей. Окончательная сумма станет известна после проведения обследования.

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ИСТОЧНИК KP.RU