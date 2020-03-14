Жители Ижевска оказались на корабле, который поместили на карантин из-за коронавируса

14 Март 2020 2020-03-14T13:31:01+03:00

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Жители Ижевска оказались на борту круизного судна, у членов экипажа которого подозревают коронавирус. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Корабль находится в южной части Карибского моря. При этом ни одно государство не разрешает ему причалить, а все из-за того, что четыре моряка жалуются на плохое самочувствие и температуру.

- На борту находится более 2300 человек. Из них - более 20 россиян, жители Москвы, Петербурга и Ижевска. Власти Гваделупы планировали начать эвакуацию с борта круизного лайнера в ближайшие 24-48 часов. Спасательные службы думают, что спецоперация будет проходить в течение нескольких дней, - говорится в сообщении.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/766327" frameborder="0"></iframe> Лайнер "Costa Magica" остановлен близ острова Мартиника из-за коронавируса.Сообщается, что всего на борту находятся 2309 пассажиров, 38 из которых россияне, и 960 членов экипажа

ИСТОЧНИК KP.RU